5 طرق للحفاظ على صحة الكلى..منها ممارسة الأنشطة البدنية وتجنب المسكنات

كتب - محمود جلال

تعد الكليتان من أهم الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان، فلدينا كليتان تساعداننا في إزالة السموم من الجسم، وقد ذكر أخصائي أمراض المسالك البولية في مستشفى كورامانجالا بالهند، خمس طرق للحفاظ على صحة الكلى، بحسب موقع "only my health".

ممارسة النشاط البدني

حافظ على وزن صحي لتجنب ارتفاع ضغط الدم ولهذا، من المهم أن تحافظ على نشاطك ولياقتك عن طريق ممارسة تمارين مثل المشي واليوجا ضرورية لصحة جيدة، عليك ممارسة الرياضة بانتظام لبناء جهاز مناعة قوي يساعد على منع كل الأمراض الضارة المتعلقة بالكلى.



النشاط البدنى

حافظ على رطوبة جسدك

اشرب سوائل كافية للحفاظ على ترطيب الكلى وعملها بشكل صحيح، وقم بتضمين ما يكفي من الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء إلى جانب شرب كمية كافية من الماء والسوائل الصحية للبقاء رطبا.

نظام غذائي صحي

ينصح بالابتعاد عن الأطعمة الدهنية والمالحة، وتوازن النظام الغذائي مع ما يكفي من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب وتحسن صحة الكلى أيضا، أضف الأطعمة إلى النظام الغذائي الذي يفيد صحة الكلى مثل البطاطا الحلوة والخضروات.



نظام غذائي صحي

تجنب المسكنات

يجب أن تعرف الضرر المحتمل الذي يمكن أن تسببه المسكنات لجسمك، إذا كنت تعاني من خلل في وظائف الكلى، فأنت بحاجة إلى توخي مزيد من الحذر بشأن الأدوية التي تتناولها، الجرعات المتكررة يمكن أن تضر كليتيك.

انتبه لضغط الدم

ينصح بمراقبة ضغط الدم على فترات منتظمة لأنها ممارسة صحية، من خلال القيام بذلك، سيكون من الأسهل اكتشاف أي تشوهات ويمكن اكتشافها وعلاجها في المراحل الأولى.