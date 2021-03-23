5 أطعمة تزيد هرمون الحب بشكل طبيعى.. منها السلمون والموز

كتب - محمود جلال

يعرف الأوكسيتوسين باسم "هرمون الحب"، وتتضمن بعض هذه الوظائف مرتبط بالحمل وتخفيف التوتر وتقلص الرحم، كما تلعب الأطعمة دورا حيويا في زيادة مستويات الأوكسيتوسين بشكل طبيعي، مثل فيتامين د وفيتامين ج والمغنيسيوم والدهون الغذائية، ولكنها تساعد أيضًا في أدائها السليم، وفى خلال السطور التالية نرصد قائمة بالأطعمة التي قد تساعد في زيادة مستويات الأوكسيتوسين بشكل طبيعي، حسبما نشر في موقع boldsky

السلمون

ضمن قائمة الأسماك الزيتية وهو مصدر كبير لفيتامين د وأحماض أو ميجا 3 الدهنية، وتساعد هذه المأكولات البحرية على زيادة الأوكسيتوسين بشكل طبيعي.



السلمون

عصير البرتقال

مليء بفيتامين ج، وهو أحد مضادات الأكسدة الحيوية التي قد تساعد في تحسين مستويات هرمون الحب، وقد يساعد العصير في تحسين الحالة المزاجية والعواطف الإيجابية وتعزيز التعافي والتفاعلات الاجتماعية.

الشوكولاته الداكنة

تحتوي على كمية غنية من المغنيسيوم، الذي يساعد في إفراز هرمونات الأوكسيتوسين من منطقة ما تحت المهاد.



الشوكولاته الداكنة

القهوة

يحفز الكافيين الموجود في القهوة الخلايا العصبية للأوكسيتوسين، ويحسن بشكل كبير توازن الطاقة وتنظيم الحالة المزاجية والاستجابة العاطفية ومع ذلك، يقترح استهلاك كمية معتدلة من القهوة للحفاظ على توازن مستوى الأوكسيتوسين.

الموز

يساعد الموز في إطلاق الأوكسيتوسين وعمله بشكل صحيح، المغنيسيوم في الموز هو السبب الرئيسي لإفراز الهرمون، كما يساعد الأوكسيتوسين في الوقاية من العديد من الأمراض النفسية مثل التوحد والمزاج والفصام واضطرابات القلق.