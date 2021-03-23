40 انتهاك جديد للهدنة فى سوريا.. و150 مليار دولار خسائر الصناعة بسبب الحرب

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في اللجنة المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا، رصد 40 انتهاكاً للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية في محافظات حلب (5) واللاذقية (17) وإدلب (16) وحماة (2).

وذكر بيان للدفاع الروسية أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين، نفذ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عمليتين إنسانيتين، تم من خلالهما إيصال 375 سلة غذائية بوزن ألفين و865 طنا إلى قرية "زمرين" بريف درعا، و 375 سلة غذائية أخرى بوزن ألفين و865 طنا إلى أهالي قرية "جوزية" بريف اللاذقية.

وأوضح بيان الدفاع الروسية أنه تم بشكل عام تنفيذ 2773 عملية إنسانية بوزن إجمالي للمساعدات الإنسانية في سوريا يبلغ أربعة ملايين و830 ألفاً و900 طن.

وفى سياق أخر، قدرت وزارة الصناعة السورية حجم الأضرار التي طالت القطاع الصناعي العام والخاص بسبب الحرب بأكثر من 600 تريليون ليرة سورية (نحو 150 مليار دولار بأسعار السوق الحالية).

وقال وزير الصناعة زياد صباغ إن الإمكانات البشرية هي أهم ما خسره القطاع الصناعي في سورية في ظل الحرب التي تشهدها البلاد منذ عشر سنوات.

وقال صباغ إن سوريا ممنوعة من التصدير ومن استيراد الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة بسبب الحصار، وأشار إلى أن واقع الصناعة في سوريا "بدأ بالتحسن لكن ليس كما نطمح بسبب الحصار، والإجراءات القسرية المفروضة".