وفيات كورونا فى بريطانيا تهبط لأول مرة.. وفرنسا تسجل 343 حالة

رويترز

أظهرت بيانات رسمية أن عدد وفيات كوفيد-19 في المملكة المتحدة هبط إلى 17 أمس الاثنين وهو أقل عدد منذ نحو ستة أشهر.

وبلغت حالات الإصابة الجديدة المؤكدة اليوم 5342. وبينما تراجع عدد الوفيات بشدة خلال الأسابيع الماضية، فقد استقر عدد الإصابات اليومية الجديدة عند ما يتراوح بين 5000 و6000 هذا الشهر.

وسجلت بريطانيا خامس أكبر عدد من الوفيات بكورونا في العالم عند 126172. غير أن البداية السريعة لحملة التطعيم ساعدتها في التعافي من موجة ثانية من الجائحة.

وأظهرت البيانات أن عدد من تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح الواقي من كوفيد-19 ارتفع إلى 28 مليون شخص وهو ما يزيد بكثير عن نصف عدد السكان. وبلغ عدد من حصلوا على جرعتي اللقاح 2.3 مليون شخص.