اليوم السابع
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وفيات كورونا فى بريطانيا تهبط لأول مرة.. وفرنسا تسجل 343 حالة

الثلاثاء، 23 مارس 2021 12:00 ص
وفيات كورونا فى بريطانيا تهبط لأول مرة.. وفرنسا تسجل 343 حالة كورونا
رويترز

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أظهرت بيانات رسمية أن عدد وفيات كوفيد-19 في المملكة المتحدة هبط إلى 17 أمس الاثنين وهو أقل عدد منذ نحو ستة أشهر.
 
وبلغت حالات الإصابة الجديدة المؤكدة اليوم 5342. وبينما تراجع عدد الوفيات بشدة خلال الأسابيع الماضية، فقد استقر عدد الإصابات اليومية الجديدة عند ما يتراوح بين 5000 و6000 هذا الشهر.
 
وسجلت بريطانيا خامس أكبر عدد من الوفيات بكورونا في العالم عند 126172. غير أن البداية السريعة لحملة التطعيم ساعدتها في التعافي من موجة ثانية من الجائحة.
 
وأظهرت البيانات أن عدد من تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح الواقي من كوفيد-19 ارتفع إلى 28 مليون شخص وهو ما يزيد بكثير عن نصف عدد السكان. وبلغ عدد من حصلوا على جرعتي اللقاح 2.3 مليون شخص.
 
في السياق ذاته أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية أن البلاد سجلت 15792 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الاثنين وهي أكثر من مثلي عدد حالات الإصابة المسجل يوم الاثنين الماضي وهو 6471 حالة، كما أظهرت أن عدد من يتلقون العلاج في غرف الرعاية الفائقة زاد بواقع 142 ليرتفع إلى رقم قياسي جديد في عام 2021 وهو 4548 مريضا.
 
ورفعت حالات الإصابة الجديدة الإجمالي التراكمي إلى 4.29 مليون حالة.
 
وسجلت فرنسا أيضا 343 حالة وفاة جديدة بالمرض مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء جائحة كوفيد-19 إلى 92621 حالة.

 


وفيات كورونا فى بريطانيا

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كورونا فى بريطانيا

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كورونا في فرنسا

فرنسا

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