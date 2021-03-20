اليوم السابع
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بدء تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بـ7مراكز بأسيوط ضمن مبادرة حياة كريمة

السبت، 20 مارس 2021 10:34 ص
بدء تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بـ7مراكز بأسيوط ضمن مبادرة حياة كريمة شركة مياه أسيوط
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه أسيوط، عن بدء تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمرحلة الثانية من مبادرة الرئيس "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري بـ7 مراكز بمحافظة أسيوط، وذلك لتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمستوى خدمات المياه والصرف الصحي، وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري.
 
وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن شركة مياه أسيوط تنفذ 7 محطات مياه مرشحة بمناطق ساحل سليم، أبوتيج،  منفلوط، ديروط، الحوطا الشرقية، المعابدة، بتكلفة إجمالية مليار و420 مليون جنيه ضمن المبادرة، مضيفاً أنه جارٍ تنفيذ  300 كم شبكات مياه تم طرحها بمناقصات، وتشمل مد وتدعيم شبكات وتنفيذ وصلات منزلية، ومحابس، بمراكز (ساحل سليم، أبوتيج، منفلوط، ديروط، أبنوب، صدفا، الفتح)، بتكلفة إجمالية 260 مليون جنيه، ليجني ثمار المبادرة أكثر من مليوني و750 ألف مواطن، بعدد 149 قرية مستهدفة من القري الأكثر احتياجاً فى 7 مراكز من مراكز محافظة أسيوط.
 
وأشار المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، إلى أن الشركة تمضى فى تنفيذ خطة الإحلال والتجديد، من خلال استكمال تنفيذ المشروعات الجارية وإعادة تأهيل 5 محطات مياه مرشحة بــ ( منفلوط، ديروط، نزلة عبداللاه، التشيكي، أبوتيج)، واستكمال إحلال وتجديد وإنهاء الملاحظات العاجلة بـ١٠ محطات صرف صحي بـ(القوصية (2،1)، الوليدية، درنكة، منفلوط الرئيسية والفرعية، منفلوط المساعدة  M2 و M1، ديروط الرئيسية والمساعدة)، واستكمال أعمال الإحلال والتجديد بشبكات المياه وخطوط طرد  الصرف الصحي بــ(منطقة غرب أسيوط أ،ب، محطة جامعة أسيوط، محطة فريال، محطة درنكة)، بالإضافة إلى 53كم شبكات صرف بمدينتى ديروط ومنفلوط.

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الصرف الصحى

محافظات الصعيد

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