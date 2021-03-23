اليوم السابع
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مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى انفجار جنوبى الصين

الثلاثاء، 23 مارس 2021 09:10 ص
مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى انفجار جنوبى الصين انفجار - صورة أرشيفية
رويترز

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لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون بعد وقوع انفجار في مدينة "قوانجتشو" عاصمة مقاطعة "قوانجدونج" جنوبي الصين.

وذكرت سلطات المقاطعة في بيان اليوم، أن الانفجار وقع في قرية "مينججينج" التابعة لمدينة قوانجتشو، حيث كان الحادث عملا تخريبيا قام به مواطن يبلغ من العمر 59 عاما، بعدما أشعل مادة قابلة للاشتعال ما أسفر عن وقوع انفجار داخل مبنى بالقرية.

ولقي 5 أشخاص، بمن فيهم المشتبه به، مصرعهم في موقع الحادث، وأصيب 5 آخرون، حيث تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى قريب، فيما فتحت السلطات المعنية تحقيقا للوقوف على كافة أسباب وملابسات الحادث.

 


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قوانجتشو

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جنوبى الصين

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