مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء بالأردن وعزف للنشيد الوطني

كتبت هند مختار

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له إلى العاصمة الأردنية عمَان، صباح اليوم، وكان في استقباله المهندسة مها علي، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، ورئيسة بعثة الشرف، وسفير مصر في الاردن، والسفير الأردني لدي القاهرة.

وعقب ذلك توجه رئيس الوزراء والوفد المرافق له إلى مقر مجلس الوزراء الأردنى، حيث شهدت مراسم الاستقبال عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، بحضور رئيسى الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، والدكتور بشر الخصاونة، وبحضور وفدي البلدين، تمهيدا لبدء أعمال الدورة الـ29 للجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وتتناول أعمال الدورة الحالية للجنة المشتركة، عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات لاسيما زيادة التبادل التجاري، وتسهيل نفاذ السلع إلى الأسواق، فضلاً عن التعاون في مجالات الإسكان، والكهرباء، والموارد المائية، وغيرها .

ومن المنتظر أن يتم في ختام أعمال اللجنة التوقيع على عدد من الوثائق لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.