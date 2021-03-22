اليوم السابع
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مواعيد امتحانات "أبناؤنا فى الخارج" وطرق أداء الطلاب للاختبارات

الإثنين، 22 مارس 2021 07:00 ص
مواعيد امتحانات "أبناؤنا فى الخارج" وطرق أداء الطلاب للاختبارات وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل بدء الاختبارات وطرق أداء الامتحانات.
 
 
ـ الامتحانات تبدأ يوم 3 أبريل المقبل وتستمر حتى 13 من نفس الشهر.
 
ـ يؤدى الطلاب الامتحان من المنزل.
 
ـ جدول الامتحان راعى الجائحة العالمية لفيروس كورونا.
 
ـ وضعت طريقة آمنة للطلاب لتأدية الاختبارات من المنزل.
 
 ـ الامتحان للطلاب من الصف الرابع حتى 2 ثانوى.
 
ـ سيتم إتاحة الامتحانات على موقع أبنائنا في الخارج.
 
ـ يتاح الامتحان فى المواعيد المحددة لكل مادة.
 
ـ الطالب سيقوم بطباعة الامتحان والإجابة عليها في المنزل.
 
ـ  تعقد بنظام الكتاب المفتوح.
 
ـ يدون الطالب الاسم رباعي- رقم الجلوس.
 
ـ يكتب أيضا السفارة- الدولة - الصف الدراسى.
 
ـ يكتب البيانات على كل ورقة إجابة لكل مادة.
 
ـ يتم تسليمها للسفارة أو المكتب الثقافي.
 
ـ تسلم ورقة الإجابة فى المواعيد التى تحددها السفارة.
 
 ـ الطالب المتخلف عن الامتحانات فى المواعيد المقررة له دور ثانى.
 
 

التربية والتعليم

امتحانات ابناؤنا فى الخارج

ابناؤنا فى الخارج

امتحانات ابنائنا فى الخارج

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