اليوم السابع
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محافظ السويس: الانتهاء من إنشاء أكبر مركز طبى قبل نهاية العام

الثلاثاء، 23 مارس 2021 06:00 ص
محافظ السويس: الانتهاء من إنشاء أكبر مركز طبى قبل نهاية العام المركز الطبي
السويس- سيد نون

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قال اللواء عبدالمجيد صقر محافظة السويس، إن أكبر مجمع طبى فى شمال مصر يقام بمنطقة 24 أكتوبر بالمحافظة سينتهى العمل به قبل نهاية العام الحالى ليكون نقلة صحية بالمحافظة.

وأكد محافظ السويس لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة حاليا تنفذ بها العديد من مشروعات تخدم المواطنين صحيا، من بينها إنشاء أكبر مركز طبى شمال مصر وتطوير مستشفيى السويس العام والمراكز الطبية بجميع الأحياء، وحدوث تطوير واسع لمستشفى التأمين الصحي.

وأشار صقر، إلى أن الهدف من كل هذه المشروعات توفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين بمحافظة السويس، وتقديم أفضل خدمة طبية لهم، بجانب أن وجود كلية الطب كان هاما للغاية من أجل منظمة الصحة بالمحافظة.

وأضاف صقر، أن مشروع التأمين الصحى الشامل هو مشروع طبى عملاق أطلقته الحكومة المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطن المصري، وستشمل مظلته كل المصريين دون تمييز.

وأضاف محافظة السويس، أن تعداد سكان المحافظة يبلغ 760 ألف مواطن، يستفيدون بالكامل من المنظومة، مؤكدا إلى أنه أثناء إعداد القانون، تم تغطية كل العدد السكانى وتوزيع الوحدات على السكان والمناطق السكانية وربط السكان بهم، وتم تغطية المحافظة بالكامل عن طريق 27 وحدة ومركز و4 مستشفيات.


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