فوائد العسل.. تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب

كتبت مروة هريدى

يعتبر العسل أحد العناصر الغذائية المفيدة للصحة بشكل عام، وهو مقبول على نطاق واسع كغذاء ودواء على مر العصور، فهو عبارة عن سائل حلو ولذيذ وله قيمة غذائية عالية وفوائد صحية هائلة، حيث يحتوى على العديد من الفيتامينات تشمل حمض الأسكوربيك وحمض البانتوثنيك والنياسين والريبوفلافين، إلى جانب المعادن مثل الكالسيوم والنحاس والحديد والمغنيسيوم والمنجنيز والفوسفور والبوتاسيوم والزنك، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

ووفقًا لدراسة نشرت فى المكتبة الوطنية للصحة بالمملكة المتحدة، حيث تم تحليل آثار العسل فى الحد من الإصابة بالسرطان ومنع تطور خلاياه، حيث أشارت الدراسة إلى أن العسل منتج طبيعى معروف بتنوع أنشطته البيولوجية أو الدوائية التى تتراوح بين مضادات الالتهاب والأكسدة ومضادات الجراثيم ومضادات ارتفاع ضغط الدم وخافضات السكر فى الدم، كما تم فحص تأثيرات العسل بدقة على بعض أنواع السرطان مثل سرطان الثدى والكبد والقولون والمستقيم، حيث يعتبر سامًا للخلايا السرطانية بشكل كبير فى حين أنه غير سام للخلايا الطبيعية بالجسم.

فوائد العسل:

1- يحمى من أمراض القلب والأوعية الدموية أحد الأسباب الرئيسية للوفاة فى جميع أنحاء العالم.

2- يساعد فى خفض مستويات الكوليسترول الضار بالجسم، ويرفع مستويات كوليسترول البروتين الدهنى عالى الكثافة (HDL).

3- تم استخدام العسل كمضادات حيوية على مر العصور، حيث اكتشف الباحثون فى السنوات الأخيرة أن قوة العسل فى قتل الجراثيم تأتى من بيروكسيد الهيدروجين.

4- مكافحة الشيخوخة، حيث يعمل العسل على تأجيل ظهور علامات الشيخوخة مع الحفاظ على جسم قوى وصحى.

5- تعزيز عملية التمثيل الغذائى.

6- الوقاية من بعض أنواع السرطان.

7- تعزيز وتنشيط الذاكرة