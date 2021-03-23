غيوم وعاصفة ترابية تحجب الرؤية نسبيا بالأقصر والمحافظة تعلن الطوارئ.. فيديو

الأقصر - أحمد مرعى

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا عن حالة الطقس مساء اليوم الثلاثاء بالأقصر، حيث شهدت المحافظة عاصفة ترابية، وبدأت الرياح المحملة بالأتربة فى الظهور بمختلف أرجاء المحافظة.

وشهدت محافظة الأقصر، سطوع الشمس بصورة طبيعية فى الفترة الصباحية يصاحبها الرياح وارتفاعا فى درجات الحرارة، وسط تحذيرات من قدوم العاصفة الترابية والرملية للمدينة مساء اليوم الثلاثاء.

من جانبها أعلنت محافظة الأقصر، أنه فى إطار توجيهات المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر، برفع درجة الاستعداد نظرا لسوء الأحوال الجوية وبناء علي تقرير الأرصاد المرسل للإدارة العامة للأزمات والكوارث برفع درجة الاستعداد على مستوى المراكز والمدن لخدمة الأهالى خلال فترة نشاط الرياح المحملة بالأتربة.

من جانبه أهاب محسن الشامى، مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث، بتوخى الحذر وتجنب السرعة أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية داخل المحافظة وخارجها، نظراً لنشاط وسرعة الرياح المحملة بالأتربة، مشددا على أهمية الإسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات، مع إستخدام ألة التنبيه علي فترات متقطعة لإشعار الأخرين بوجود سيارة في حالة إنعدام الرؤية، مع إبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بأى طارئ على رقم 0952374903.