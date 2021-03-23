عاهل الأردن: نعتز بالعلاقات التاريخية مع مصر وندعم المقترحات التي تخدم مصالح الشعبين

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أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر والمملكة الأردنية، ودعمه لكل مقترحات التعاون التي تتم مناقشتها؛ بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردني، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بقصر الحسينية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء إلى العاصمة الأردنية، عمان، لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة الـ29 للجنة المشتركة.

حضر المقابلة الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، والسفير شريف كامل، سفير مصر فى عمان.

واستهل عاهل الأردن اللقاء بالترحيب برئيس الوزراء، معرباً عن سعادته بتواجد الوفد الوزاري المصري رفيع المستوى المشارك في اجتماعات اللجنة المشتركة، خاصة في ضوء حجم التعاون الكبير بين البلدين الشقيقين مصر والأردن.

من جانبه، نقل مدبولى لملك الأردن تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتطلعه للقاء الملك عبد الله الثاني قريباً.

كما أطلع مدبولي، ملك الأردن على أبرز ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات الدورة الحالية للجنة المشتركة، في مجالات الربط الكهربائي، والصحة، والنقل، والإسكان، مشيراً إلى أن اصطحابه لهذا العدد الكبير من الوزراء لحضور الاجتماعات، يعكس حجم الاهتمام الذى توليه مصر بالعلاقات والتعاون مع الأردن الشقيق.

واختتم الملك عبد الله الثاني اللقاء بطلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس السيسي، وتطلعه للقائه قريباً، مجدداً تأكيده على اعتزازه الشخصي بما يربط مصر والأردن من علاقات فريدة على كافة المستويات الشعبية والحكومية.