طوارئ في غرف عمليات المرور لتلقى البلاغات بسبب ظهور الأتربة على المحاور

كتب عبد الرحمن سيد

تتابع الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات على الطرق الرابطة بين المحافظات، خاصة مع ظهور الأتربة والرياح، بناء على توقعات خبراء الأرصاد الجوية بتقلبات الطقس خلال الأيام المقبلة على الطرق السريعة والصحراوية وبالمحاور الرابطة بين المحافظات.

وتهيب الإدارة العامة للمرور باتباع تعاليم القيادة الآمنة، منها توخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية، بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف وتعزز إدارة المرور من تواجد الخدمات تنفيذا لتعليمات اللواء هانى جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.

وحرصت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات المرورية، وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والتواجد المرورى الفعّال لأى طارئ والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم ولن يتم إغلاق اى طريق إلا فى حالة انعدام الرؤية فقط وسط انتشار الخدمات المرورية.

وتهيب إدارة المرور بتوخى الحذر أثناء السير على الطرق الصحراوية والساحلية والزراعية الرابطة بين المحافظات، ومنع السرعات أثناء القيادة فى حالة وجود أتربة بالمحاور، مع تكثيف تواجد الخدمات مرورية على كافة الطرق ومراقبتها بالكاميرات بناء على توجيهات اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير للمرور والتشديد على القيادة أعلى الطرق بسرعات منخفضة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس الثلاثاء ، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح نشطة ، وطقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية والرياح نشطة، وطقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء والرياح نشطة ، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة.



وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية و الوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة ، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشرقية وسيناء قد تصل لحد العاصفة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من جنوب البلاد .