اليوم السابع
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طقس سيئ ورياح نشطة محملة بالرمال فى الشرقية.. لايف

الثلاثاء، 23 مارس 2021 03:31 م
طقس سيئ ورياح نشطة محملة بالرمال فى الشرقية.. لايف استمرار سوء أحوال الطقس ورياح متوسطة
الشرقية - إيمان مهنى

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، رصد من خلاله الحالة الجوية بمحافظة الشرقية، التى شهدت نشاطا للرياح المحملة بالرمال مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة .

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أصدر تعليماته لرؤساء المدن والمديريات برفع درجات الطوارئ القصوى تحسبا لأى طارئ خلال التقلبات الجوية وتشكيل غرف عمليات فرعية بالمراكز والمدن والتواصل مع الجهات الأخرى من " شركه المياه – الكهرباء – الإسعاف - الحماية المدنية - المستشفيات"  للمتابعة وتلقى الشكاوى وحلها فورا والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

 

ورفعت مديرية الصحة درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة و توفير مستلزمات الطبية .

وناشد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المواطنين بالإبلاغ عن مهمات الكهرباء من كابلات وأكشاك وأعمدة الإنارة المكشوفة على الخط الساخن للمحافظة على رقم 16528، أو على رقم غرفة الأزمات والكوارث بالديوان العام 2303693 ، على مدار 24 ساعة مطالباً المواطنين بعدم التطوع لإصلاح أى أعطال والإبلاغ الفورى عن أى عطل لسرعة إجراء الصيانة اللازمة لها تفادياً لوقوع حوادث الصعق بالكهرباء وحفاظاً على أرواح وممتلكات المواطنين.

وجدير بالذكر، أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أصدرت فى بيان لها أن البلاد ستشهد خلال الأيام المقبلة حاله من عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية .

 

 

 


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