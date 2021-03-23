طقس الخليج.. عواصف ترابية بالسعودية وصحو بالإمارات

تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية في دول الخليج، عن درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الإثنين في الدول، حيث يسود طقس صحو بالإمارات، وعواصف بالسعودية.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس تكوناً لعواصف ترابية تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ساعة تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والاجزاء الشرقية من منطقة تبوك) ونشاط لرياح سطحية على مناطق مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، القصيم ، الرياض مع أرتفاع في درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي بسرعة 15-55كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-55كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ويكون رطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.