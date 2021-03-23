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صحة الغربية: 525 مواطنا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة تلقوا لقاح كورونا

الثلاثاء، 23 مارس 2021 02:00 ص
صحة الغربية: 525 مواطنا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة تلقوا لقاح كورونا لقاح كورونا - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن 525 من المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على مستوى المحافظة، تلقوا لقاح كورونا بمعهد كبد المحلة، كما تم تلقيح عدد 1406 من الأطقم الطبية، وذلك من انطلاق الفعاليات وحتى الآن، لافتا إلى أنه يتم البدء فى تلقى اللقاح الساعة الثالثة عصرا يوميا.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالغربية، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم تخصيص ممرات آمنة لاستقبال المواطنين لتلقى اللقاح، وأن المتلقى يقوم بالمرور على 4 مراحل ، حيث يقوم بتسجيل البيانات وتوضيح حالته الصحية وإقراره على الموافقة المستنيرة ، يعقبها الاطمئنان على ضغط المواطن ثم تلقيه اللقاح فى إطار من الوقاية والحماية والتطهير والتعقيم ، وبعد ذلك يقوم بالخروج من ممر خاص للخروج فقط.


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