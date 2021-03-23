صاحب سوبر ماركت بقنا يعيد "شبكة عروسين" بـ68 ألف جنيه ويرفض المكافأة

قنا _ صابر سعيد

شهدت محافظة قنا واقعة جديدة لبطولة الأمانة حينما عثر شاب على مصوغات ذهبية تقدر قيمتها بأكثر من 60 ألف جنيه، فقدت من عروس مقرر عقد زفافها عقب شهر رمضان وقام بإعادتها لها.

البداية كانت عندما ذهبت العروس وتدعي رانيا علي، من مدينة قنا، مع خطيبها لشراء شبكتها وعند العودة إلي المنزل لم تجدها في الشنطة مما أصابها بحالة من الربكة لاسيما مع إقتراب موعد زفافها، ولكنه لقدرها السعيد أن تقع الأمانة في يد شاب أمين وصاحب سوبر ماركت بمنطقة الشئون بقنا وترد إليها مرة أخري.

قالت رانيا علي، من مدينة قنا، في تصريح لــ "اليوم السابع"، أن علبة المصوغات سقطت من شنطتها وكان معها عدد من الإكسسوارات والعطور بعد التسوق برفقة والدتها وخطيبها في أحد شوارع قنا، وبعد التواصل مع محل الصاغة تفاجأت أن أحد الشباب عثر على المصوغات وتواصل مع المحل مباشرة وذلك لوجود فاتورة الشراء مع الذهب والتي تبلغ قيمتها 68 ألف جنيه، وطلب منهم التواصل في حال السؤال عن الذهب.

وأوضحت رانيا، أن الشاب محمد تواصل مع المحل وأبلغهم بعثوره علي الشنطة وترك رقم تليفون للتواصل وهو ما حدث بالفعل، حيث تم التواصل معه والذهاب إلي السوبر ماركت محل عمله بمنطقة الشئون وإستعادة المصوغات.

وأكدت رانيا علي، أن الشاب محمد، رفض أخذ مكافأة نظير أمانته ورجوع الفرحة مرة ثانية إليها وإلى خطيبها، ولفت أنه ميسور الحال والأمانة لابد أن تعود إلى أصحابها ورزقه علي الله.

وقال محمد شعبان مدني، صاحب سوبر ماركت بمنطقة الشئون في قنا، في تصريح لــ" اليوم السابع"، أن البداية كانت عندما عثر علي كيس في أحد الشوارع التي يتردد عليها الكثير من المارة بعد شراء طلباته من السوق، وعقب فتحه عثر بداخله علي عطور وإكسسوارات حريمي ومصوغات ذهبية داخل علبة وفاتورة بتاريخ اليوم لتلك المصوغات، ثم قام بالإتصال علي صاحب محل الذهب وأخبره أن الذهب بحوزته وترك رقم التليفون في حالة التواصل معه.

وتابع الشاب محمد، أنه بعد ساعتين تواصلوا معه أصحاب الصاغة وحصلوا عليها، كما أراد خطيب الفتاة مكافأته على أمانته لكنه رفض، قائلًا " يكفي إنى شوفت الفرحة في عينهم وربنا يغنينى بالحلال".

محمد مدني

