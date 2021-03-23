شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة تكشف حقيقة ارتفاع الأسعار بالسوق

كتب أحمد حمادة

أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الخضروات والفاكهة تشهد استقرارا خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أنه لا توجد أي زيادة في الأسعار حتي الآن بالرغم من زيادة الطلب قبل شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى أن الفضل يرجع في ذلك إلي زيادة الإنتاج.

وأشار النجيب في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أنه بفضل المشروعات القومية في الزراعة نجحنا في تصدير أكثر من 5 ملايين طن صادرات من الخضروات والفاكهة، موضحا أن زيادة المعروض هي المحدد الرئيسي في خفض الأسعار والعكس في حالة زيادة الطلب عن المعروض.