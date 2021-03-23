أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. الطماطم 1-1.5 جنيه للكيلو

كتب أحمد حمادة

أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار جميع الأصناف اليوم الثلاثاء 32-3-2021 اتشهد ستقرارا في الأسعار وفقا للأسعار الرسمية ب سوق العبور للجملة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن جميع الأصناف تشهد استقرارا وفقا لأسعار اليوم، حيث تتراوح أسعار الطماطم بين 1-1.5 جنيها للكيلو، وأسعار البطاطس لتتراوح بين 1-2 جنيه للكيلوأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيها للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيها للكيلو، تتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو.

وأضاف النجيب في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن أسعار الفاصوليا الخضراء تتراوح بين 11-15 جنيها للكيلو والكوسة بين 1.5-4.5 جنيه، البسلة بين 3-5 جنيهات للكيلو، الباذنجان يتراوح بين 1-3 جنيهات للكيلو والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيها للكيلو، ويترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، البصل يتراوح بين 3-6.5 جنيه للكيلو .