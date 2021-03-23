اليوم السابع
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أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. الطماطم 1-1.5 جنيه للكيلو

الثلاثاء، 23 مارس 2021 10:47 ص
أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. الطماطم 1-1.5 جنيه للكيلو سوق الخضار
كتب أحمد حمادة

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أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار جميع الأصناف اليوم الثلاثاء 32-3-2021  اتشهد ستقرارا في الأسعار وفقا للأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة. 
 
وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن جميع الأصناف تشهد استقرارا وفقا لأسعار اليوم، حيث تتراوح أسعار الطماطم بين 1-1.5 جنيها للكيلو، وأسعار البطاطس لتتراوح بين 1-2 جنيه للكيلوأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيها للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيها للكيلو، تتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو. 
 
وأضاف النجيب في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن أسعار الفاصوليا الخضراء تتراوح بين 11-15 جنيها للكيلو والكوسة بين 1.5-4.5 جنيه، البسلة بين 3-5 جنيهات للكيلو، الباذنجان يتراوح بين 1-3 جنيهات للكيلو والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيها للكيلو، ويترواح سعر الجزر  بين 3 - 5 جنيهات، البصل يتراوح بين 3-6.5 جنيه للكيلو .

اسعار الخضروات

سعر الخضار اليوم

سوق العبور

سوق الخضروات

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