اليوم السابع
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سعر الحديد اليوم الثلاثاء 13800 – 14000 جنيه للطن

الثلاثاء، 23 مارس 2021 10:49 ص
سعر الحديد اليوم الثلاثاء 13800 – 14000 جنيه للطن الحديد
كتب أحمد حمادة

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تشهد أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 23-3-2021 وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من الشعبة العامة لمواد البناء
 
وترواحت أسعار حديد التسليح بين  13500 – 13650 جنيها للطن من المصنع، ويتراوح السعر للمستهلك بين 13800 – 14000 جنيه للطن. 
 
واستقرت أسعار الأسمنت الأسود بين 700-830  جنيها للطن  وترواح سعر طن الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها، أسعار الجبس وسجلت 550 - 650 جنيها للطن، والرمل فيتراوح بين 60-100 جنيها للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة. 
 
وكانت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكدت أنه مع اقتراب شهر رمضان فإن الإقبال قد يشهد تراجعا مع اقتراب الشهر الكريم نظرا لانخفاض حركة البناء خلال تلك الفترة. 

اسعار الحديد

سعر الحديد

سعر حديد التسليح

سعر حديد التسليح اليوم

اسعار حديد التسليح

اسعار مواد البناء

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