سعر الحديد اليوم الثلاثاء 13800 – 14000 جنيه للطن

كتب أحمد حمادة

وترواحت أسعار حديد التسليح بين 13500 – 13650 جنيها للطن من المصنع، ويتراوح السعر للمستهلك بين 13800 – 14000 جنيه للطن.

واستقرت أسعار الأسمنت الأسود بين 700-830 جنيها للطن وترواح سعر طن الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها، أسعار الجبس وسجلت 550 - 650 جنيها للطن، والرمل فيتراوح بين 60-100 جنيها للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.

وكانت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكدت أنه مع اقتراب شهر رمضان فإن الإقبال قد يشهد تراجعا مع اقتراب الشهر الكريم نظرا لانخفاض حركة البناء خلال تلك الفترة.