زوجات سفراء 20 دولة بالعالم نزور منطقة مجمع الأديان بمصر القديمة

كتب محمد أسعد

نظمت، وزارة السياحة والآثار جولة لوفد من زوجات سفراء 20 دولة أجنبية معتمدة بالقاهرة إلى منطقة مجمع الأديان بمصر القديمة، وذلك في إطار الترويج للمقاصد السياحة المصرية المتنوعة وتعريفهم بالحضارة المصرية العريقة والأماكن السياحية الموجودة بها. وشارك في هذه الجولة زوجات عدد من مساعدي السيد وزير الخارجية المصري.

وقد رافق الوفد محمد عبد الرؤوف بمكتب الأمين العام للمجلس الاعلي للآثار، واصطحبهم في جولة داخل الكنيسة المعلقة، وكنيسة ابي سرجة أحد نقاط مسار العائلة المقدسة، ومسجد عمرو ابن العاص أول مسجد بني في مصر، والمتحف القبطي بجناحيه، ومعبد بن عزرا.

وقد أعربت زوجات السفراء الأجانب عن سعادتهن البالغة للمشاركة في هذه الزيارة التي تعتبر فرصة رائعة للتعرف على جانب من الحضارة المصرية العريقة بمنطقة مجمع الأديان.