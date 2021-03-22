السياحة: أعداد العاملين المطلوب تطعيمهم يتراوح ما بين 100 - 150 ألف مواطن

إبراهيم حسان

كشفت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، عن وجود ثمة تنسيق موسع يتم مع وزارة الصحة وتحت إشراف مجلس الوزراء لتطعيم العاملين في المجال السياحى بالإضافة للمحافظات السياحية، خاصة أنه مجال اقتصادى مهم وقد شهد توقفا بسبب جائحة كورونا.

وقالت غادة شلبي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة ON، إن ما يحدث حاليا إيجابى جداً خاصة وأن الوزارة تحرص على وجود ممرات دولية آمنة بينها وبين دول العالم في سوق السياحة العالمي لتطمئن على سلامة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مصر، كاشفة عن أن الوزارة تقوم على حصر أعداد العاملين في السياحة لمخاطبة وزيرة الصحة لتطعيمهم، متوقعة أن يكون أعداد العاملين فى مجال السياحة المطلوب تطعيمهم سيتراوح ما بين 100- 150 ألف مواطن.

أضافت: "بقالنا فترة شغالين وفقاً لقرار مجلس الوزراء بأن تكون الطاقة الاستيعابية 50% وبالتالى لن يقل العدد المتوقع عن ما ذكرته ما بين 100- 150 ألف عامل في القطاع السياحي وجاري حصر الاعداد حالياً"، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يحدد تاريخ محدد لتطعيم العاملين في القطاع السياحي ولكن ذلك سيسير جنباً إلى جنب مع كافة القطاعات بالتوازي التي سيشملها التطعيم خاصة قطاع الحجاج، قائلة: "كانت السعودية قد أعلنت مبدئياً أنه لن يدخل أحداً إلى أراضيها دون الحصول على تطعيم فإن هناك عدد من الضوابط الأخرى ننتظر إعلانها تتعلق بالسن المسموح به لتأدية الحج وآلية الدخول والخروج للملكة والإجراءات التي ستتبع على أراضي السعودية".

وأشارت إلى أن وزارة السياحة والآثار، فى حالة انعقاد مستمر لمتابعة الإجراءات من الجانب السعودى، قائلة: "نحن فى حالة انعقاد دائم لمتابعة إعلان المملكة عن هذه الضوابط لنكون جاهزين للتعاطى معها".