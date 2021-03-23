اليوم السابع
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رياح على مدن كفر الشيخ واستمرار توقف الملاحة بميناء الصيد بالبرلس.. فيديو وصور

الثلاثاء، 23 مارس 2021 12:11 م
رياح على مدن كفر الشيخ واستمرار توقف الملاحة بميناء الصيد بالبرلس.. فيديو وصور رياح على مدن وقرى كفر الشيخ واستمرار توقف الملاحة
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تشهد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، هبوب رياح شديدة، وتوقف حركة الصيد بميناء البرلس، لليوم الثانى على التوالى، بسبب سوء الأحوال الجوية، الذى تتعرض لها البلاد، فضلا عن ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

ورست المراكب والسفن بميناء البرلس، وبالقرى المطلة على البحر المتوسط ونهر النيل وبوغاز البرلس، لارتفاع أمواج البحر المتوسط، وللرياح الشديدة.

ولم ترصد غرف العمليات بديوان عام المحافظة ولا بمرفق الإسعاف ولا بمديرية الأمن وقوع سقوط لأشجار أو حدوث حوادث على الطريق الرئيسية أو الفرعية سواء الطريق الدولي الساحلي أو روافده أو الطرق بين المراكز والمدن .

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جموع الصيادين عدم الخروج في رحلات صيد خوفا على سلامتهم، وحياتهم، وضمان عدم تعرضهم  للأمواج العاتية، وسرعة الرياح.

كما أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، توجيهاته الي رؤساء الأحياء والمدن، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة خلال هذه الفترة.

ووجه المحافظ، بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أى آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مشدداً على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، وموافاة مركز العمليات بأى أحداث طارئة على مدار الساعة.

رياح على مدن وقرى كفر الشيخ واستمرار توقف الملاحة (1)
رياح على مدن وقرى كفر الشيخ واستمرار توقف الملاحة 
 
رياح على مدن وقرى كفر الشيخ واستمرار توقف الملاحة (2)
رياح
 
رياح على مدن وقرى كفر الشيخ واستمرار توقف الملاحة (3)
رياح على مدن وقرى كفر الشيخ 
رياح على مدن وقرى كفر الشيخ واستمرار توقف الملاحة (4)
رياح على مدن كفر الشيخ
 
رياح على مدن وقرى كفر الشيخ واستمرار توقف الملاحة (5)
رياح 

 


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