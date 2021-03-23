اليوم السابع
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رمال وأتربة وعمل لا يتوقف على كورنيش المنيا.. فيديو وصور

الثلاثاء، 23 مارس 2021 11:42 ص
رمال وأتربة وعمل لا يتوقف على كورنيش المنيا.. فيديو وصور رياح خفيفة محملة بالأتربة والرمال
المنيا-حسن عبد الغفار

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تشهد محافظة المنيا منذ الساعات الأولى من الصباح، طقس سيئ وغير مستقر، حيث تشهد المحافظة رياح شديدة محملة بالأتربة والرمال بمختلف مراكزها ، ويزداد نشاط الرياح على الطرق الصحراوية والطريق الزراعى السريع.
 
 
وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا فى بيان لها اليوم عن فتح طريق دماريس الاخصاص بعد غلقة مؤقتا نتيجة سقوط عمود إنارة وشجرة بفعل الرياح وإعادة زرع عمود الانارة ورفع المخلفات.
 
وقال البيان إن الرياح تسببت في سقوط أحد أعمدة الإنارة العامة واحد الاشجار، في قرية دماريس التابعة لقرية البرجاية والتى تسببت فى  غلق الطريق دون حدوث خسائر مادية او بشرية. 
 
وفى نفس السياق، فإن الأعمال لا تتوقف على كورنيش النيل ،فى مرحلته الأخيرة ،قبل تسليمها والمقرر نهاية شهر مارس الجارى .
 
رياح خفيفة محملة بالاتربه والرمال (1)
رياح محملة بالاتربه والرمال 

رياح خفيفة محملة بالاتربه والرمال (2)
رياح خفيفة محملة بالاتربه والرمال 

رياح خفيفة محملة بالاتربه والرمال (3)
رياح خفيفة محملة بالاتربه والرمال (3)

رياح خفيفة محملة بالاتربه والرمال (4)
رياح خفيفة محملة بالاتربه والرمال (4)

رياح خفيفة محملة بالاتربه والرمال (5)
رياح خفيفة محملة بالاتربه والرمال (5)

رياح خفيفة محملة بالاتربه والرمال (6)
رياح خفيفة محملة بالاتربه والرمال (6)

رياح خفيفة محملة بالاتربه والرمال (7)
رياح خفيفة محملة بالاتربه والرمال (7)

رياح خفيفة محملة بالاتربه والرمال (8)
رياح خفيفة محملة بالاتربه والرمال (8)

رياح خفيفة محملة بالاتربه والرمال (9)
رياح خفيفة محملة بالاتربه والرمال (9)

رياح خفيفة محملة بالاتربه والرمال (10)
رياح خفيفة محملة بالاتربه والرمال (10)

رياح خفيفة محملة بالاتربه والرمال (11)
 

 


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