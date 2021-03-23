رمال وأتربة وعمل لا يتوقف على كورنيش المنيا.. فيديو وصور

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا فى بيان لها اليوم عن فتح طريق دماريس الاخصاص بعد غلقة مؤقتا نتيجة سقوط عمود إنارة وشجرة بفعل الرياح وإعادة زرع عمود الانارة ورفع المخلفات.

وقال البيان إن الرياح تسببت في سقوط أحد أعمدة الإنارة العامة واحد الاشجار، في قرية دماريس التابعة لقرية البرجاية والتى تسببت فى غلق الطريق دون حدوث خسائر مادية او بشرية.

وفى نفس السياق، فإن الأعمال لا تتوقف على كورنيش النيل ،فى مرحلته الأخيرة ،قبل تسليمها والمقرر نهاية شهر مارس الجارى .