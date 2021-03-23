اليوم السابع
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حبس عاطلين 4 أيام بتهمة حيازة مواد مخدرة لترويجها فى مدينة 15 مايو

الثلاثاء، 23 مارس 2021 11:34 ص
حبس عاطلين 4 أيام بتهمة حيازة مواد مخدرة لترويجها فى مدينة 15 مايو كلبش ، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة التبين و15 مايو، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة مواد مخدرة لترويجها على عملائهما فى مدينة 15 مايو.

 

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية حال إستقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة.

 

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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عقوبة الاتجار فى المخدرات

اخبار الحوادث

15 مايو

مواد مخدرة

امن القاهرة

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