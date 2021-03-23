"جبل الحنية".. الأم المثالية ببورسعيد ترعى ابنتها ذات الاحتياجات الخاصة 40 سنة

بورسعيد - محمد عزام

أجرى تليفزيون اليوم السابع، لقاء اليوم الثلاثاء، مع سميرة حسن الدمك، الأم المثالية بمحافظة بورسعيد، للحديث عن قصة كفاحها وكواليس لقاءها بالرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وتقول سميرة حسن عبده الدمك صاحبة الـ69 عاما، والأم المثالية لمحافظة بورسعيد عام 2021، لتربية أبنائها وتعليمهم على الرغم أن أولى ولادتها كانت لبنت مُصابة بـ"إعاقة ذهنية" وصعوبة فى الحركة والنطق.

وتضيف أن ولادة ابنتى شاهندا من ذوى الاحتياجات الخاصة، تزامن معه رعاية الزوج الذى أُصيب بعجز فى العمود الفقرى بسبب حادث طريق تعرض له، بجانب مجهوداتها فى حصول الأبناء على الدرجات العلمية.

وأشارت إلى أن حلمها تحقق برؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وكان اللقاء معه له طابع خاص.