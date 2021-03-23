تليجراف: جونسون يبحث إلزام العاملين بدور الرعاية بالحصول على لقاح كورونا

كتبت ريم عبد الحميد

كشفت صحيفة التليجراف البريطانية، عن موافقة رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، ووزير الصحة مات هانكوك، على ما وصفته بتغيير قانونى تاريخى يقضى بإلزام العاملين فى دور الرعاية على الحصول على لقاح كورونا.

وذكرت الصحيفة، أن تفاصيل مسربة لوثيقة تم تقديها إلى اللجنة الفرعية لمجلس عمليات كوفيد 19 التابعة لمجلس الوزراء الأسبوع الماضى تظهر أن جونسون ومات هانكوك قد طلبا تغيير القانون.

وبحسب التليجراف، فإن الحكومة تشعر بانها مضطرة للتحرك وسلط قلق من انخفاض تناول اللقاحات بين الموظفين فى دور الرعاية، حيث يعيش العديد من الأشحاص الأكثر عرضة لخطر الفيروس.

وقد وصل نحو ربع الدور الموجودة فى لندن، والنصف فى أجزاء أخرى من إنجلترا إلى مستوى التطعيم الذى يعتبره علماء الحكومة البريطانية آمنا للمقيمين والعاملين.

ولو تم التصويت على تغيير القانون، فإنه من المرجح أن يصبح الغالبية العظمى من 1.5 مليون شخص يعملون فى قطاع الرعاية الاجتماعية للبالغين فى إنجلترا ملزمين قانون للحصول على تطعيم كوفيد 19.

وتلفت الصحيفة إلى أن هذا القرار، من حيث المبدأ، ليس له سابقة حديثة. وقال أحد الخبراء القانونيين إن القوانين الوحيدة المماثلة فى المملكة المتحدة تعود إلى القرن التاسع عشر، عندما كان يجب إعطاء الأطفال حديثى الولادة لقاح الجدرى.

وترى الصحيفة أن إجبار عشرات العاملين قانونيا للحصول على جرعات اللقاح يثير أسئلة قانونية وأخلاقية. وسبق أن وصفت الحكومة أفكارا مماثلة بأنها تمييزية.

وتحذر الوثيقة الصادرة عن لجنة فرعية تابعة للحكومة من أن عددا كبيرا من العاملين فى الرعاية الاجتماعية ربما يتركوا عملهم لو تم إجراء التغيير، ويمكن أن تكون هناك دعاوى قضائية ناجحة على أساس حقوق الإنسان.