النيابة الإدارية تحيل مساعد رئيس شركة بترول ومدير عام المبيعات للمحاكمة

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة الإدارية، إحالة مساعد رئيس شركة بترول، ومدير عام تنشيط المبيعات وتسويق الزيوت، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بسبب مخالفات العقد المبرم مع شركة زيوت، دون موافقة مجلس الإدارة.

أكد تقرير الإتهام في القضية رقم 10 لسنة 63 قضائية عليا أن المحالين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة، ولم يحافظا على ممتلكات وأموال الشركة التي يعملان بها.

وكشفت التحقيقات أن مساعد رئيس شركة التعاون للبترول ويشغل درجة من مستوى "إدارة عليا"، لم يقم بالحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة بشأن الفقرة الرابعة من البند الثالث من العقد المبرم، قبل النص عليه فى العقد، مما ترتب عليه سريان العقد فى حق الشركة رغم إنتهاء مدته.

ووافق المحال على فتح حساب للشركة بمنطقة قبلى البيعية، حال عدم دخول تلك الشركة فى النطاق الجغرافى لتلك المنطقة البيعية، ودون موافقة مجلس إدارة الشركة، وتراخى فى إبلاغ الإدارة العامة للشئون القانونية بتوقف الشركة عن سحب الكميات المتعاقد عليها من الزيوت، لإتخاذ الإجراءات القانونية قبلها وذلك للمحافظة.

كما لم يقم باتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها بالعقد حيال تأخر الشركة عن سداد قيمة مسحوباتها من الزيوت، ولم يوافي مدير عام متابعة المديونيات الحكومية والتحصيل بالشركة بصورة من العقد المبرم مع الشركة، حتى يتمكن من متابعة جهة الإختصاص فى تحصيل المديونية المستحقة على الشركة.

ولم يرسل للإدارة العامة للشئون القانونية المستندات الخاصة بالتعاقد مع الشركة، حتى يتسنى إتخاذ الإجراءات القانونية قبل الشركة المذكورة، للحفاظ على حقوق الشركة، وعرض مذكرة على مساعد رئيس الشركة للتسويق تتضمن مسؤلية الإدارة العامة المساعدة لتنشيط البيع عن التعامل مع الشركة، وتحصيل المديوني بالمخالفة للائحة التسويق.

وجاء بأوراق القضية أن مدير عام مساعد تنشيط المبيعات بالإدارة العامة لتسويق الزيوت، ويشغل درجة من مستوى "إدارة عليا"، قام بفتح حساب للشركة المذكورة بمنطقة وجه قبلي البيعية، بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك ودون موافقة مجلس الإدارة.

ولم يقم المحال بعرض مذكرة لموافقة مجلس الإدارة على الفقرة الرابعة من البند الثالث من العقد المبرم قبل النص عليه في العقد، مما ترتب عليه سريان العقد في حق الشركة جهة عمله بالرغم من إنتهاء مدته، وتعامل مع الشركة بشأن تنفيذ العقد وتحصيل المديونية بالمخالفة للائحة التسوق، رغم كون الإدارة غير مختصة بذلك.