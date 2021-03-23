السلطات التونسية تقرر تجميد أموال شخصيات متهمة بتمويل الإرهاب

جددت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب التونسية بحسب بيان تجديد تجميد أموال وأصول 40 شخصا مرتبطين بالإرهاب، بالإضافة إلى تجميد أموال وأصول 3 أشخاص مرتبطين أيضا بالإرهاب.
وكان رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، منير الكسيكسي، قد أكد في تصريح لـ "وكالة تونس إفريقيا للأنباء"، أن اللجنة تمكنت حتى 10 مارس الجاري من تجميد أموال 108 أشخاص حامت حولهم شبهات تمويل للإرهاب، وأنها ستقوم بنفس الإجراء الإداري مع الجمعيات التي تثبت الأدلة تمويلها للإرهاب.
السلطات التونسية تقرر تجميد أموال شخصيات متهمة بتمويل الإرهابالثلاثاء، 23 مارس 2021 03:20 ص
الشرطة التونسية
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جددت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب التونسية بحسب بيان تجديد تجميد أموال وأصول 40 شخصا مرتبطين بالإرهاب، بالإضافة إلى تجميد أموال وأصول 3 أشخاص مرتبطين أيضا بالإرهاب.
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