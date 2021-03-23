الداخلية تضبط عصابة تروج عقاقير "الهلوسة" فى حفلات الشباب

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ترويج العقاقير المخدرة والمهلوسة بأساليب مستحدثة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط باقى عناصر التشكيل العصابى الذى تخصص فى ترويج العقاقير المخدرة خاصة ( عقار الأكستاسى المخدر "الخبوط" والعقاقير المهلوسة) من خلال تنظيم الحفلات الموسيقية الصاخبة للشباب متخذين من تلك الحفلات ستاراً لمزاولة نشاطهم الإجرامى مستخدمين فى ذلك أنواع موسيقى مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية للمتعاطين وتحفيزهم على تعاطى تلك العقاقير المخدرة والترويج لتلك الحفلات عبر مواقع التواصل الإجتماعى والسابق ضبط عدد من عناصره.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من رصد عدة عناصر إجرامية لذات التشكيل تعمل على ترويج العقاقير المخدرة والمهلوسة بأساليب مستحدثة ، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم، وذلك بأن تم ضبط ( شخص – مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة ) حيث يقوم المذكور بخلط "الشيكولاته" بفطر المشروم المخدر والذى يحتوى على إحدى المواد المدرجة بجدول المخدرات والتى تسبب الهلوسة .. وضبطه بحوزته (عبوات تحوى فطر المشروم المخدر ، عدد من قطع الشيكولاته المخلوطة بفطر المشروم المخدر ، أكياس لمخدر الماريجوانا ، قطعة لمخدر الحشيش، مبلغ مالى ، هاتف محمول ، ميزان ، الخامات والأدوات الخاصة بعملية خلط الشيكولاته بفطر المشروم) .

كما أسفرت الجهود عن ضبط ( 3 أشخاص– مقيمين بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة ).. وضبط بحوزتهم ( كمية من الأقراص المخدرة والمؤثره ، كمية من مخدر الكوكايين ، كمية من مخدر الماريجوانا ، قطعة لمخدر الحشيش، زجاجة تحوى مخدر GHB ، قطعة شيكولاته مخلوطة بمخدر الحشيش ، قطعة كيك مخلوطة بمخدر الحشيش ، مبالغ مالية ، عدد 3 هواتف محمولة، جهاز لاب توب ، عدد 3 ميزان)، وضبط ( شخص – مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة)، وبحوزته ( عدد 32 طابع مخدر LSD عدد من الأقراص المخدرة ،مبلغ مالى ، هاتف محمول ، ميزان) .

بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، ووتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ ( 600 ألف جنيه ) تقريباً .