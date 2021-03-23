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الخارجية الأمريكية تدعو كافة الأطراف فى اليمن الالتزام بالمبادرة السعودية

الثلاثاء، 23 مارس 2021 10:32 ص
الخارجية الأمريكية تدعو كافة الأطراف فى اليمن الالتزام بالمبادرة السعودية صامويل وربيرج - المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الامريكية
كتب سمير حسنى

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رحب صامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الامريكية، بالمبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية لحل الأزمة اليمنية، مشيرا إلى أنه قد حان الوقت لإنهاء الحرب هناك.

ودعا متحدث الخارجية الامريكية، في تصريح لقناة العربية الإخبارية، الحوثيين لاحترام القانون الدولي ووقف الهجمات، والإحساس بمعاناة الشعب اليمني منذ 6 سنوات.

وشددت الخارجية الأمريكية، على عدم وجود أي حل في اليمن سوى الحل التفاوضي، داعية كافة الأطراف في اليمن الالتزام بالمبادرة السعودية.

وأعلن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، عن مبادرة جديدة للسلام لإنهاء حرب اليمن، موضحا خلال مؤتمر صحفي أن "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة".
 
وأضاف أن "التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي"، كما "سيسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة".
 
وأشار الوزير إلى أن "المبادرة السعودية تتضمن إعادة إطلاق المحادثات السياسية لإنهاء أزمة اليمن"، مؤكدا أن "وقف إطلاق النار سيبدأ بمجرد موافقة الحوثيين على المبادرة".

اليمن

الازمة اليمنية

المبادرة السعودية

الخارجية الامريكية

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