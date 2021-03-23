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إغلاق موانئ السويس ونويبع بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح

الثلاثاء، 23 مارس 2021 10:45 ص
إغلاق موانئ السويس ونويبع بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح ميناء السويس - أرشيفية
البحر الاحمر - عماد عرفة

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع بمحافظة جنوب سيناء، وموانئ السويس، نظرا لسوء الأحوال الجومائية، وشدة الرياح التى بلغت بميناء نويبع 38 عقدة جنوبية، وشدة الرياح ما بين 3-4 امتار، وحالة البحر مضطرب.

بينما بلغت شدة الرياح بموانئ السويس 40 عقدة جنوبية وارتفاع الأمواج 6 امتار، وحالة البحر مضطربة جدا، وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وأعلنت هيئة قناة السويس عن رفع درجة الاستعداد بموانيها الستة بالثلاث محافظات (السويس – البحر الأحمر – جنوب سيناء)، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، ما يؤدى لاضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر.

وتم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.


غلق ميناء السويس

غلق ميناء نويبع

سوء الأحوال الجوية

اضراب حركة الملاحة البحرية

خليج السويس

حالة الطقس

اليوم السابع بلس

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