أسعار الدواجن اليوم بالسوق المصرى.. الكيلو بين 26-30 جنيها

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 23-3-2021، وفقا للأسعار المعلنة من شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة حيث ارتفعت الدواجن المزارع بمقدارجنيه للكيلو.
وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار الدواجن المزارع سجلت 23 جنيها في المزرعة وسجل السعر للمستهلك بين 26-30 جنيها للكيلو، وأن أسعار الدواجن البلدى سجلت 30 جنيها في المزرعة بينما سجل السعر للمستهلك 33-36 جنيها للكيلو، سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو.
وأشار السيد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن سعر البيض في المزرعة 35 جنيها للكرتونة، سجل سعر المستهلك 39-43 جنيها للكرتونة، البيض البلدى يتراوح سعر الكرتونة بين 42-46 جنيها وذلك بحسب المنطقة.
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