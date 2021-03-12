اليوم السابع
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الجمعة، 12 مارس 2021 05:12 ص
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وتطالب بالتفتيش على متبقيات المضادات الحيوية من المزارع...

شعبة "صناعة الدواجن" بالجيزة ترحب بالاشتراطات الجديدة لهيئة سلامة الغذاء

الجمعة، 12 مارس 2021 05:00 ص
شعبة "صناعة الدواجن" بالجيزة ترحب بالاشتراطات الجديدة لهيئة سلامة الغذاء سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالجيزة
كتب أحمد حمادة

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أكدت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن جميع المجاز الألية ترحب بالاشتراطات الجديدة التى وضعتها هيئة سلامة الغذاء، مشددة على أنها تساعد فى رفع جودة المنتج النهائى للمستهلك.

 

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالجيزة، إن المجازر تؤيد معظم اشتراطات هيئة سلامة الغذاء، ولكن هناك ملاحظة خاصة ببند التفتيش على المجازر للكشف عن متبقيات المضادات الحيوية فى الدواجن، موضحا أن التفتيش يجب أن يكون من المنبع " المزرعة " حيث إنه بالفعل متبقيات المضادات الحيوية بها أضرار على المستهلك، ولذلك يجب أن تشدد الهيئة الرقابة على المزارع لأن المجزر لن يستطيع الكشف على مدى حصول الدواجن على المضادات من عدمه، ولذلك يجب أن يكون هذا البند خاص بالمزرعة وليس المجزر.

 

وأشار السيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن الشعبة خاطبت الهيئة لمناقشة هذا البند والاهتمام بأن تكون الرقابة على المزارع وخاصة المعتمدة، مضيفًا أن تفعيل قانون منع تداول الطيور حية سيساعد على الحد من ظواهر سلبية، منها الغش وارتفاع الأسعار إضافة الى توفير كميات كبيرة من الطيور بغرض التصدير، خاصة وأن الإنتاج المصرى حاليا يفيض عن الحاجة، ولذلك فرص التصدير أصبحت متاحة وبصورة كبيرة خاصة وأن المنتج المصري يتمتع بجودة وتميز عن غيره.


صناعة الدواجن

مجازر الدواجن

المضادات الحيوية

الدواجن

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