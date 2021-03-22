اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 مارس 2021 11:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الدواجن اليوم.. تتراوح بين 25-29 جنيها للكيلو

الإثنين، 22 مارس 2021 10:09 ص
أسعار الدواجن اليوم.. تتراوح بين 25-29 جنيها للكيلو دواجن
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقرت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 22-3-2021  وفقا لما أكدته الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية. 
 
وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار الدواجن تشهد استقرارا بفضل الزيادة في المعروض، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن بالمزارع تترواح للمستهلك بين 25-29 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن البلدى للمستهلك بين 33-36 جنيها للكيلو، سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها للكيلو. 
 
وأشار السيد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن سعر البيض بين 37-40 جنيها للكرتونة، البيض البلدى يتراوح سعر الكرتونة بين 42-46 جنيها وذلك بحسب المنطقة. 
 
 

اسعار

بورصة الدواجن

اسعار البيض

سعر كرتونة البيض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة