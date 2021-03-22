اليوم السابع
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أسعار الأسماك والجمبرى بسوق العبور اليوم.. البلطى 17-37 جنيهاً

الإثنين، 22 مارس 2021 05:00 ص
أسعار الأسماك والجمبرى بسوق العبور اليوم.. البلطى 17-37 جنيهاً الاسماك ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الأسماك، اليوم الاثنين 22-3-2021، استقرارا فى أسعار جميع الأصناف وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة، حسبما أكدت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة. 
 
 
وتراوحت أسعار البورى، بين 32-38 جنيها للكيلو، البورى 1 بين 42-48 جنيها للكيلو، والبلطي البلدى الأسواني فيتراوح بين 17-37 جنيها للكيلو، أسعار البلطى المزارع " 1 " 19-22جنيها للكيلو، وأسعار البلطي المزارع 2، بين 17-18 جنيها للكيلو. 
 
 
وسجلت  أسعار القرميط شيلان، 10 – 20 جنيها و  ، وتراوح أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو ، و سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو،والبربون " 2 " 30-38 جنيها للكيلو، سعر البربون " 1 " ل40-48 جنيها للكيلو ، السمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو،  سعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.  
 
و سجلت أسعار الجمبرى الجامبو، بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو. 
 
 

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