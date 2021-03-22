اليوم السابع
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أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. ارتفاع سعر الفاصوليا

الإثنين، 22 مارس 2021 12:53 م
أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. ارتفاع سعر الفاصوليا سوق الخضار
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات اليوم الاثنين 22-3-2021 ارتفاعا في أسعار الفاصوليا واستقرار أسعار باقي الأصناف وفقا لما أعلنته شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة. 
 
وقال محمد علي- تاجر بسوق العبور- إنه من المتوقع أن تشهد أسعار الخضروات ارتفاعا طفيفا خلال الفترة القادمة بسبب موسم شهر رمضان المبارك وارتفعت أسعار الفاصوليا الخضراد لتتراوح بين 11-15 جنيها للكيلو، بينما استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 1-2 جنيه للكيلو.
 
وأضاف محمد على في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن أسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، تتراوح بين 5-7  جنيهات للكيلو. 
 
وأشار محمد على  إلى أن اسعار الطماطم تتراوح بين 1-1.5 جنيه للكيلو، والكوسة بين 1.5-4.5 جنيه، البسلة بين 3-5 جنيهات للكيلو، الباذنجان يتراوح بين 1-3 جنيهات للكيلو والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيها للكيلو، ويترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، البصل يتراوح بين 3-6.5 جنيه للكيلو.

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