6 أعراض تدل على ارتفاع ضغط الدم أبرزها تشوش الرؤية وألم الصدر

كتبت مروة هريدى

يُطلق على ارتفاع ضغط الدم اسم "القاتل الصامت" لأنه فى الغالب لا يوجد أعراض ملحوظة لهذا المرض، ولكن فى الوقت ذاته توجد علامات يمكن ملاحظتها تشير إلى ارتفاع ضغط الدم، وفقًا لما ذكره موقع "express"، فإن هناك 6 أعراض لارتفاع ضغط الدم.

من جانبها، قالت مؤسسة القلب البريطانية (BHF) إن معرفة اصابتك بارتفاع ضغط الدم يمكن أن ينقذ حياتك، حيث تعد القراءات العالية باستمرار مؤشر على زيادة خطر الإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية، حيث تشير قراءة ضغط الدم البالغة 140/90 مم زئبق أو أعلى إلى أنك قد تحتاج إلى إجراء بعض التعديلات على نمط الحياة، وأشارت مؤسسة القلب إلى أن واحدًا من كل أربعة بالغين فى المملكة المتحدة يعانى من ارتفاع ضغط الدم.

وهناك علامات تشير إلى احتمال إصابتك بارتفاع ضغط الدم منها التالى:

1- تشوش فى الرؤية

2- نزيف مفاجئ من الأنف

3- الصداع

4- ألم فى الصدر

5- الدوخة

6- ضيق التنفس.

ويمكن أن تلعب خيارات نمط الحياة دورًا رئيسيًا فى قراءات ضغط الدم، حيث يجب ألا يزيد ضغط الدم عن 140/90 مم زئبق، ويوجد أشخاص يعتبرون الأكثر عُرضة لارتفاع ضغط الدم، وفقًا للحالات التالية:

1- الأشخاص المدخنون

2- من لا يمارسون أى تمارين رياضية

3- من يتناولون الكثير من الملح

4- المفرطون بشرب الكحول

5- أصحاب العامل الوراثى أو التاريخ العائلى للإصابة بالمرض

وحذر مركز (BHF) من أن ارتفاع ضغط الدم يمثل خطورة كبيرة على حياة الأشخاص وقد يُعجل بوفاتهم، لذلك من المهم اتباع بعض الطرق للوقاية من ضغط الدم المرتفع:

1- تناول المزيد من الفاكهة والخضراوات.

2- فقدان الوزن.

3- التقليل من استهلاك الكحول.

4- ممارسة أنشطة بدنية.

5- استبدال الملح بالفلفل والأعشاب والتوابل.

6- تجنب وجبة العشاء واشرب الكثير من الماء بدلًا منها.