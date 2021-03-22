4 فيتامينات أساسية للنساء فوق سن الأربعين ومصادرها الغذائية.. منها فيتامين د

كتب - محمود جلال

تحتاج المرأة بعد الأربعين إلى استهلاك بعض الفيتامينات، لأنه فى سن الأربعين، تدخل المرأة ببطء في سن اليأس، وتشير الدراسات إلى أن معظم النساء يحتجن إلى الفيتامينات والمغذيات التى تلعب دورًا رئيسيًا في تحسين صحتهن العامة والحفاظ عليها، خاصة بعد بلوغ سن 40، كما تعتبر الفيتامينات للنساء فوق سن الأربعين الفيتامينات المفيدة والضرورية للنساء فوق سن الأربعين حسب نشر في موقع boldsky



4 فيتامينات أساسية للنساء فوق سن الأربعين ومصادرها الغذائية

فيتامين ب 12

يؤكد خبراء الصحة العامة أن فيتامين للنساء فوق سن الأربعين، ضروري لوظائف الدم والدماغ الطبيعية، حيث يمتص الجسم الكمية الضرورية من فيتامين ب 12 من الأطعمة، ومن الأكلات لحوم (اللحم البقري والكبد والدجاج) الأسماك (سمك السلمون المرقط وسمك التونة والمحار) الحليب (قليل الدسم) والزبادي والجبن البيض حبوب الإفطار المدعمة.



فيتامين ب 12

فيتامين د

فيتامين د قابل للذوبان في الدهون ويختلف عن الفيتامينات الأخرى لأنه يمكن أن يمتص معظم هذا الفيتامين عند تعرضه لأشعة الشمس، يلعب دورا في امتصاص الكالسيوم في العظام، تم ربط نقص فيتامين د بمرض السكري وأمراض القلب والتصلب المتعدد وسرطان الثدي والقولون والمستقيم، ومن الأكلات السمك (والسلمون والتونة والجمبري)، والزبدة واللبن، عصير البرتقال الشوفان.

الكالسيوم

يعتبر الكالسيوم هو المعدن الوحيد الضروري لصحة عظامك، خاصة مع تقدمك في العمر، يلعب الكالسيوم دورًا رئيسيًا في تحسين صحتك العامة أيضًا، يعد المعدن ضروريًا لنمو عظام جديدة والحفاظ على قوة عظامك وعمل قلبك وعضلاتك وأعصابك بشكل صحيح، ومن الأكلات الحليب واللبن والجبن المشروبات المدعمة بالكالسيوم مثل اللوز وحليب الصويا الخضراوات، السبانخ والبازلاء المجففة والفاصوليا والأسماك بالعظام والعصائر والحبوب المدعمة بالكالسيوم.

فقر الدم

ينتشر فقر الدم الحديدي بين النساء أكثر من الرجال وخصوصا النساء فوق سن الأربعين، على الرغم من أنه لا يتعين عليهن أن يشعرن بالقلق مثل النساء في سن الإنجاب عندما يتعلق الأمر بنقص الحديد، وبصرف النظر عن تناول مكملات الحديد، يجب الحرص على بروتينات وفيتامينات موجودة فى اللحوم الحمراء والدواجن، الفاصوليا الخضار الورقية الخضراء الداكنة، مثل السبانخ الفواكه المجففة، مثل الزبيب والمشمش الحبوب المدعمة بالحديد والخبز.