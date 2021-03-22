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3 أرقام مهمة عن دور المرأة "الطبيبة والممرضة" فى مواجهة جائحة كورونا

الإثنين، 22 مارس 2021 05:30 ص
3 أرقام مهمة عن دور المرأة "الطبيبة والممرضة" فى مواجهة جائحة كورونا
كتب أمين صالح

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قدمت المرأة مردودا إيجابيا فى مواجهة جائحة كورونا سواء بتواجدها ضمن أطقم الأطباء البشرين أو أطقم التمريض.

وخلال احتفالية عيد الأم التى حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس، كشفت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة أن 30% من شهداء الأطقم الطبية أثناء الجائحة من السيدات.

كما أكدت أن الدولة أولت المرأة دعمًا غير مسبوق فى ظل تحديات كورونا ونرصد فيما يلى 3 أرقام مهمة عن مساهمة السيدات فى مواجهة جائحة كورونا:

  1. تمثل المرأة 43% من الأطباء البشرين العاملين فى مصر
  2. تبلغ المرأة نسبة 92% من أطقم التمريض فى المستشفيات
  3. 30% من شهداء الأطقم الطبية أثناء الجائحة من السيدات

 

 

 

 


المرأة

الأطقم الطبية

التمريض

كورونا

اليوم السابع بلس

المرأة المصرية

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