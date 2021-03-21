إسترازينيكا: لقاحنا ضد كورونا لا يحتوى على مكونات مشتقة من لحم الخنزير

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أكدت شركة "إسترازينيكا"، أن لقاحها المضاد لفيروس "كورونا" لا يحتوي على مكونات مشتقة من لحم الخنزير .

وقال المتحدث باسم إسترازينيكا بإندونيسيا في بيان اليوم الأحد، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، "في جميع مراحل عملية الإنتاج، لا يستخدم في هذا اللقاح ولا يتلامس مع المنتجات المشتقة من لحم الخنزير أو غيرها من المنتجات الحيوانية".

وتواجه إندونيسيا واحدة من أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا في آسيا مع تسجيل مليون و44 ألفا و788 إصابة و39 ألفا و447 حالة وفاة حتى أمس السبت .