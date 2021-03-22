اليوم السابع
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الإثنين، 22 مارس 2021 04:08 م
خالد صلاح
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مصرع وإصابة 15 مهاجر غير شرعى بعد انقلاب شاحنة فى كرواتيا

الإثنين، 22 مارس 2021 03:50 م
مصرع وإصابة 15 مهاجر غير شرعى بعد انقلاب شاحنة فى كرواتيا انقلاب شاحنة _ صورة أرشيفية
زغرب أ ش أ

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لقى 4 مهاجرين غير شرعيين مصرعهم وأصيب 11 آخرون فى إنقلاب شاحنة بضائع كانوا يختبئون بداخلها صباح اليوم الإثنين، قرب بلدة "أوكوكانى" التى تبعد بنحو 100 كليومتر عن جنوب شرق العاصمة الكرواتية "زغرب".

 

ونقلت وكالة أنباء "هينا" الكرواتية عن مدير المستشفى التى نقل إليها المصابون قوله "إن أربعة أشخاص قتلوا فى الحادث الذى وقع على طريق سريع اليوم .. ونقل 11 شخصا جميعهم سوريون إلى المستشفى فى بلدة نوفا جراديسكا المجاورة".

 

وأوضح جوزيف كولودزيج أن 6 أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة، وشخص واحد فى حالة حرجة وآخر يخضع لعملية جراحية .. وأكد كولودزيج أن جميع الأشخاص الذين دخلوا المستشفى هم من السوريين.

 

وووقع الحادث عندما انقلبت شاحنة كانت تنقل التبن، ويجرى التحقيق لمعرفة كيفية دخول المصابين إلى مقطورة الشاحنة.

 

يذكر أن آلاف المهاجرين لا يزالوا عالقين فى دول البلقان فى ظل العديد من المحاولات للوصول إلى دول الاتحاد الأوروبى الغنية بشكل غير شرعى .. وعادة ما يدفع المهاجرون أموالا باهظة للمهربين مقابل ترتيب رحلات الهروب واختبائهم داخل شواحن البضائع.

 


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