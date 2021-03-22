اليوم السابع
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ما هو حب الشباب الكيسى؟.. تعرف على الأسباب والأعراض والآثار الجانبية

الإثنين، 22 مارس 2021 04:00 ص
ما هو حب الشباب الكيسى؟.. تعرف على الأسباب والأعراض والآثار الجانبية حب الشباب الكيسي
كتب - محمود جلال

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حب الشباب الكيسي هو أحد أنواع حب الشباب النادرة التي تصيب البشر، ولكن السبب الرئيسي وراء ذلك هو التغيرات الهرمونية التي تحدث في الجسم، وهو نوع من أنواع العدوى الجلدية التي تحدث غالبًا عند المراهقين، وهنا نذكر أسباب والأعراض وعلاج والآثار الجانبية لمرض حب الشباب الكيسى، بحسب موقع "only my health".

أسباب حب الشباب الكيسى

هناك أنواع نادرة من حب الشباب تظهر على الوجه بسبب التغيرات الهرمونية لدى المراهقين، ويمكن أن يتحسن حب الشباب الكيسي مع تقدم العمر، لكن يجب اتخاذ الاحتياطات المناسبة لتجنب التعرض لمشاكل خطيرة.

حب الشباب الكيسى
حب الشباب الكيسى

ما هو حب الشباب الكيسي

هو نتوء أبيض كبير يصاحبه احمرار في الجلد والظهر والعنق، وهو أكثر انتشارًا عند المراهقين والنساء.

حب الشباب الكيسى
حب الشباب الكيسى

علاج حب الشباب الكيسي

البنزويل بيروكسيد- هو الدواء الأكثر شيوعًا الذي يتم إعطاؤه للأشخاص الذين يعانون من حب الشباب الكيسي الحاد.

حب الشباب الكيسى
حب الشباب الكيسى

 

الآثار الجانبية لحب الشباب الكيسى

-وجع بطن

-إسهال

-غثيان

-حساسية الشمس

-التقيؤ


حب الشباب الكيسي

علاج حب الشباب الكيسي

اسباب حب الشباب الكيسي

الصحة

اضرار حب الشباب الكيسي

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