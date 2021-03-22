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قومى المرأة بالبحر الأحمر ينظم حملة لطرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان"

الإثنين، 22 مارس 2021 12:17 م
قومى المرأة بالبحر الأحمر ينظم حملة لطرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان" حملة "احميها من الختان"
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت نيرمين أبو سريع، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، أن الفرع بصدد الإعداد لحملة طرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان" خلال الفترة من 28 الي 30 مارس الجاري.

وأضافت مقرر المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر في بيان لفرع المجلس، أن الهدف من الحملة نشر الرسائل الخاصة بالقضاء على الختان، وخلق رفض مجتمعي للثقافات الموروثة والمتعلقة بربط الختان بالدين، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لها.

وأوضحت مقررة الفرع، أن الحملة تأتي في إطار سلسلة حملات التوعية التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة واللجنة الوطنية التنسيقية للقضاء على الختان وبالشراكة مع أجهزة الدولة المعنية، بهدف القضاء على الختان في مصر، وكذلك رفع الوعي المجتمعي حول مدي حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة وتعزيز حقوقها الأساسية وحقها في العيش الآمن في مجتمع يحافظ على كرامتها.

 

 


البحر الاحمر

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