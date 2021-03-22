اليوم السابع
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فوكس نيوز: ترامب يتهم سياسة بايدن تجاه الهجرة بالتسبب في أزمة إنسانية

الإثنين، 22 مارس 2021 10:00 ص
فوكس نيوز: ترامب يتهم سياسة بايدن تجاه الهجرة بالتسبب في أزمة إنسانية الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

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هاجم الرئيس الامريكى السابق دونالد ترامب خلفه جو بايدن بسبب الأزمة المتعلقة بزيادة عدد المهاجرين على الحدود، واتهم ترامب بايدن بالتسبب فى الموت وأزمة إنسانية بسياسته المثيرة للجدل الخاصة بالهجرة.

 

 وكان الرئيس بايدن قد أعلن أمس، الأحد، انه ينوى السفر إلى الحدود الجنوبية عند مرحلة ما، وأخبر الصحفيين إنه ليس فى عجلة لزيارة المنطلقة لأنه يعرف ما يحدث فى هذه المنشآت.

 

 وبحسب ما ذكرت شبكة فوكس نيوز، فقد أصدر ترامب بيانا ردا على تصريحات بايدن أمس، وألقى باللوم عليه فى تحويل انتصار وطنى إلى كارثة وطنية بتعامله مع الأزمة.

 

 وجاء فى البيان: " سلمنا إدارة بايدن بفخر الحدود الأكثر أمنا فى التاريخ، وكل ما كان عليهم فعله هو الحفاظ على هذا النظام الذى يعمل يعمل بسلاسة على الطيار الآلى. لكن بدلا من ذلك، وفى غضون أسابيع قليلة، حولت إدارة بايدن الانتصار الوطنى على كارثة وطنية".

 

وهاجم ترامب ما وصفه بالأداء الجاهل والمثير للشفقة لوزير الأمن الداخلى اليخاندرو مايوركاس، وقال إنه حتى شخص بقدرات مايوركاس المحدودة ينبغي أن يفهم أنه لو قدم نظام "الإمساك والإطلاق" للأجانب غير الشرعيين فى العام، فإن العالم بأسره سيأتى.

 

وتابع البيان قائلا إنه من الواضح أنهم متورطون فى تستر هائل لإخفاء مدى سوء الأمور حقا، والطريق الوحيد لإنهاء إزمة بايدن الحدودية هو أن يعترفوا بفشلهم الكامل وتبنى سياسات ترامب المؤثرة والفعالة والمثبتة.

 

 وحث ترامب بايدن على إكمال بناء الجدار الحدودى على الفور، والذى يمكن إنجازه فى غصون أسابيع، وقال إنهم لم يكن ينبغي وقفه على الإطلاق، وإنهم يسببون الموت ومأساة إنسانية.

 

 

 


دونالد ترامب

جو بايدن

الحدود الامريكية

الهجرة

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