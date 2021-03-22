غرفة القاهرة: استقرار أسعار الياميش فى الأسواق والأكياس المعبأة 200 جرام تبدأ من 40 جنيه

كتبت سماح لبيب

قال صلاح العبد رئيس شعبة الحلوى عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ، إن أسعار الياميش مستقرة عند معدلاتها خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالى 2021 مقارنة بالعام السابق، وبدأت المحال التجارية عرض منتجات الياميش بالأسواق أمام المواطنين سواء كانت معبأة فى عبوات بالجرامات أو سايب بالكيلو على حسب رغبة المستهلكين وأماكن الشراء .

وأضاف العبد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن أسعار اللوز المعبأ فئة 200 جرام بقيمة 44 جنية أى يصل سعر الكيلو إلى 220 جنية، كما يباع البندق المعبأ 200 جرام بقيمة 40 جنيها ما يعادل 200 جنيه للكيلو، فى حين يباع سعر الفستق الذى يعتبر أعلى فى سعره من الأنواع الأخرى الـ 200 جرام بقيمة 64 جنيها أى ما يعادل 320 جنيه للكيلو، ولفت إلى أن سعر قمر الدين 400 جرام يتراوح ما بين 35 إلى 40 جنيه.

وتابع رئيس شعبة الحلوى، إن استيراد ياميش رمضان ينتهى قبل الموسم بما يعادل 4 أشهر على الأقل وقيمة الفاتورة الاستيرادية للعام الحالى تحددها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات سنويا ولا يوجد أى نقص فى الكميات وجميع السلع متوفرة، ولفت إلى أن التجار والعارضين لياميش رمضان حريصون دائما على تقديم أفضل الأسعار للمواطنين حرصا منهم على نفاذ كافة الكميات لديهم خلال الموسم الحالى .

من الجدير بالذكر، أن الفاتورة الاستيرادية للعام الماضى وفقا لما صرحت به شعبة العطارة تقدر بمتوسط 50 مليون دولار وكان متوسط أسعار الياميش البندق المقشر 180 جنية للكيلو، عين الجمل 200 جنية للكيلو، والكاجو 210 جنية للكيلو واللوز 200 جنيه .