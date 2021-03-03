5 أنواع من فانوس رمضان 2021 تبدأ أسعاره من 50 وحتى 1000 جنيه للجملة

كتبت سماح لبيب

قال بركات صفا نائب رئيس شعبة لعب الأطفال غرفة القاهرة التجارية ، إن المصانع انتهت من تصنيع الفانوس استعداد لدخول شهر رمضان المبارك إبريل المقبل موضحا أن الفانوس أصبح صناعة مصرية 100% والأنواع المستوردة تدخل فى شكل لعب أطفال تغنى لشهر رمضان فى صورة عربية أطفال أو طيارة وكافة الأشكال الكرتونية التى يميل إليها الطفل وتمثل نسبة هذة الألعاب فى السوق المحلى نحو 10% والباقى للفانوس الذى يمثل 90% بمختلف أشكاله وأنواعه سواء الذى يغنى أو فوانيس الزينة أو الميدالية.

وأضاف صفا فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، إن المصانع أنتجت 30% فقط من حجم الإنتاج الذى تقوم به سنويا والباقى مخزون لديها منذ العام الماضى الذى شهد ركودا كبيرا بسبب انتشار أزمة كورونا وإغلاق المحلات التجارية والأسواق خلال ذروة الأزمة فى شهر رمضان من الموسم الماضى ، موضحا أن قيمة الإنتاج السنوى من فانوس رمضان نحو 50 مليون جنية من الصناعة المحلية وما يقارب 10 مليون جنية استيراد من الصين الذى يدخل فى صورة لعب أطفال تغنى وتضىء لشهر رمضان ، إلا أن العام الحالى لم نصنع أو نستورد هذة القيمة لوجود مخزون العام الماضى.

وقال رئيس شعبة الأطفال، إن أسعار الفوانيس فى شهر رمضان للجملة تتنوع وتختلف باختلاف الإحجام والأشكال ومنها:

1 ـ الفوانيس المستوردة فى صورة لعب أطفال رمضانية مثل بن تن أو غيرها من الأشكال الكرتونية يتراوح من 50 إلى 60 جنيه.

2 ـ الفانوس الميدالية من 8 إلى 12 جنيها.

3 ـ الفانوس الحديد يبدأ من 50 وحتى 1000 جنيه.

4 ـ الفانوس الخيامية من 20 وحتى 70 جنيه.

5 ـ الفانوس الخرز الذى يقوم بتصنيعه ربات البيوت صناعة يدوية من 50 إلى 150 جنيه.

وأشار إلى أن استخدام زينة رمضان منتشرة بين المواطنين وتبدأ من 5 جنيه وفروع النور أيضا تبدأ من 20 إلى 300 و400 جنيه على حسب الأطوال والأنواع ، ولفت إلى أن المعروض الموسم الحالى أقل من الكميات المعروضة العام الماضى بسبب الركود الشديد الذى سببته أزمة كورونا فى عام 2020 الماضى ، وارتفاع كميات المخزون أدى إلى التخوف من الموسم.