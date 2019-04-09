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الغرفة التجارية: 10% انخفاضا فى أسعار الحلويات والياميش واستقرار المكسرات

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 03:16 م
الغرفة التجارية: 10% انخفاضا فى أسعار الحلويات والياميش واستقرار المكسرات حلويات - ارشيفية
كتب – إسلام سعيد
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كشف صلاح العبد أمين الصندوق بالغرفة التجارية ورئيس شعبة الحلويات، أن أسعار الحلويات هذا الموسم ستقل عن العام الماضى بنسبة 10%، مرجعا ذلك إلى ثبات سعر الصرف بالنسبة للدولار، وتراجعه خلال الشهرين الماضيين، إضافة إلى ثبات واستقرار أسعار بعض مكونات الإنتاج.

وأضاف العبد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحلويات التى تدخل فى صناعتها المكسرات المستوردة، لن تنخفض أسعارها، فقد تكون نفس أسعار العام الماضى، لكن الحلويات السادة مثل البسبوسة والكنافة والأنواع الشرقية فأتوقع انخفاضها.

 

وعن زيادة أسعار الدقيق خلال 2018، أشار إلى أن زيادة الدقيق غير مؤثرة بشكل ملحوظ لكن المكسرات هى المكون الأكبر وأى تحرك فى أسعارها زيادة أو نقصانا هى العامل الذى يؤثر بشكل كبير فى الأسعار.

 

وبشأن أسعار الياميش، قال صلاح العبد، إن هناك معروضا مرتفعا منها قياسا على العام الماضى الأمر الذى قد يخفض بعض أنواعها بنسبة 10%، لافتا إلى أنه لا توجد بيانات حول حجم استيراد الياميش.

وحول خطة المعارض للغرفة خلال شهر رمضان، أعلن العبد عن تدشين 5 إلى 6 معارض فى اأنحاء متفرقة بالقاهرة بتخفيضات تتراوح ما بين 10 إلى 15% بمشاركة شعبة المواد الغذائية والدواجن والبقالة بعدد قرابة 30 شركة.


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