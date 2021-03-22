اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 مارس 2021 08:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بسبب ارتفاع دراجات الحرارة..

تعرف على تحذيرات الحماية المدنية لمنع اندلاع حرائق بالسيارات أثناء القيادة

الإثنين، 22 مارس 2021 04:00 ص
تعرف على تحذيرات الحماية المدنية لمنع اندلاع حرائق بالسيارات أثناء القيادة حريق سيارة -
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت إدارة الحماية المدنية، العديد من الوصايا لمنع نشوب حرائق بالسيارات، أثناء القيادة أعلى الطرق والميادين بالقاهرة والجيزة والمحافظات الأخرى، مع ارتفاع دراجات الحرارة، نتيجة سير المركبات لمسافات كبيرة بالطرق، ومنها:

 -عدم وجود أى نوع من أنواع التسرب بدائرة الوقود "الخزان - المواسير والخراطيم - منظم الوقود"

 -فحص خراطيم الوقود والتأكد من عدم وجود أى تشققات بها مع إحكام ربط الفواصل

 -عدم استخدام الوقود فى تنظيف أجزاء المحرك وتشغيله قبل أن يجف من الوقود

 -يمنع القيام بأى أنواع من اللحامات فى أى موضع من دائرة الوقود إلا بعد اتخاذ الاحتياطات

 -التأكد من سلامة التوصيلات بالدائرة الكهربائية

 -عدم استخدام الأسلاك الكهربائية غير المطابقة أو غير المناسبة للدائرة الكهربائية للسيارة

 -لا تترك الأسلاك غير مغطاة حتى لا يحدث أى احتكاك بجسم السيارة

 -عدم ملامسة أسلاك طرفى البطارية لمعدن السيارة

      9 ـ عدم التدخين تحسبا لسقوط أجزاء من السيجارة داخل السيارة أثناء القيادة.

 -عند ملاحظة أى اضطراب فى الدائرة الكهربائية يجب فحصها بمعرفة المتخصصين


اخبار الحوادث

حرائق السيارات

القيادة على الطرق

ارتفاع دراجات الحرارة

الارصاد

المرور

الحماية المدنية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

درجات الحرارة تواصل ارتفاعها.. الاثنين والثلاثاء ذروة الارتفاع وأجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.. الأرصاد تناشد المواطنين بعدم تخفيف الملابس.. وانخفاض ملحوظ فى الحرارة يصل لـ8 درجات بدءا من الأربعاء المقبل

الأحد، 21 مارس 2021 01:23 م

من الأرصاد للمواطنين: درجة الحرارة 40 بهذه المناطق..تغطية تليفزيون اليوم السابع

الأحد، 21 مارس 2021 01:00 م

الأرصاد: ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة حتى الجمعة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

الأحد، 21 مارس 2021 11:22 ص

حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد مخالفى قواعد المرور

الأحد، 21 مارس 2021 09:01 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة