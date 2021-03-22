تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضًا.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 10771 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 2064 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 13042 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 4118 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 2018 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 2967 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، راية القابضة للاستثمارات المالية.

كما أعلنت البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية لعدد 2.5 مليون سهم بقيمة إجمالية 11.8 مليون جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، الدولية للصناعات الطبية (ايكمى)، 2865 سهم، 7500 سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الدولية للأسمدة والكيماويات 55715 سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 3.1 مليون سهم، فيما اشترى مساهم رئيسي بالشركة العامة للصوامع والتخزين 330 سهم، واشترى مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير 1.1 مليون سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات 515.3 ألف سهم.

وفي سياق آخر أعلنت شركة ابن سينا فارما، موافقة مجلس الإدارة على شراء أسهم خزينة بحد أقصى نسبة 1% من إجمالي أسهم الشركة لدعم سعر السهم في البورصة، وكذلك تعزيز ثقة المستثمرين وتوقعاتهم بشأن أداء الشركة المستقبلي فضلًا عن الأثر الإيجابي للزيادة المرتقبة في سعر السهم، والتي سوف ينتج عنها أرباح للمساهمين وزيادة القيمة السوقية للشركة، على أن يتم الشراء من خلال السوق المفتوح بسعر الورق المالية خلال جلسة التداول خلال مدة التنفيذ.

وفي سياق منفصل قالت شركة عامر جروب، إن المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة، في الانتخابات المقررة يوم الجمعية العامة العادية وستعقد يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس الجاري، هم سول جلوبال هولدينج ليميتد، عامر وقف لميتد، فينبي استيت لميتد (عضوين)، و3 أعضاء مستقلين محمد سيد خضر، المعتصم بالله إبراهيم نصير، أحمد جلال فايق (أعضاء مستقلين).

أعلنت شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، القيمة العادلة المعدة بواسطة شركة زيلا للاستشارات المالية، وبلغ التقييم بطريقة التدفقات النقدية المخصومة 152.36 مليون جنيه، والتقييم باستخدام طريقة المضاعفات 146.44 مليون جنيه.